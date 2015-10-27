Женева, Швейцария, 27 октября, 2015, 11:47 — ИА Регнум. Впервые в летних Олимпийских играх в 2016 году, которые пойдут в Рио-де-Жанейро, примут участие спортсмены-беженцы. Об этом в понедельник заявил Томас Бах, президент Международного олимпийского комитета, на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, передает Associated Press.

ocherlib.permculture.ru Олимпийский флаг

«МОК (Международным олимпийский комитет — прим. ИА REGNUM) будет приглашать атлетов-беженцев топ-уровня для участия в Олимпиаде-2016», — сказал Бах.

По его словам, эти игры станут символом веры для всех беженцев мира. Также он пояснил, что беженцы, не имея сборной и флага, будут выступать под олимпийским флагом и гимном.

Также президент МОК добавил, что спортсмены-беженцы будут на время Олимпиады проживать с другими атлетами, участвующими в Играх.

Отметим, что Генеральная Ассамблея ООН, где выступал Томас Бах, одобрила резолюцию о соблюдении олимпийского перемирия на время Олимпиады в Рио-де-Жанейро.

ИА REGNUM напоминает, что летние Олимпийские игры будут проходить с 5 по 21 августа.

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