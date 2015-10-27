Таллин, 27 октября, 2015, 11:46 — ИА Регнум. «Если исходить из критериев Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), то в Эстонии продолжается эпидемия ВИЧ-заболеваний: носителями вируса является каждый сотый житель в возрасте от 15 до 49 лет. Об этом ИА REGNUM сегодня, 27 октября, сообщили в канцелярии парламента Эстонии со ссылкой на члена социальной комиссии парламента Вилью Сависаар-Тоомаст. Она указала на важность профилактики болезни ВИЧ, чтобы знать о проблеме больше, чем до сих пор. По ее словам, за последние 10 лет группа риска больных ВИЧ в Эстонии не уменьшилась, а стала больше. Многие носители вируса даже не знают об этом, убеждена депутат.

doctoram.net Медицинское обследование

В свою очередь, глава комиссии, член входящего в правительство Союза правых партий «Отечество — Республика» Айвар Кокк убежден, что за последние 15 лет Эстония сделала многое в профилактике болезни, а «молодежь прекрасно осведомлена о путях распространения ВИЧ, и с возрастом эти знания только увеличиваются».

В парламенте Эстонии проходит заседание социальной комиссии по ВИЧ-заболеванию в стране, в ходе которого дается не только оценка сложившейся ситуации, но предлагаются пути разрешения проблемы. На мероприятии присутствуют специалисты Института здоровья Эстонии, активисты общественной организации «Эстонская сеть людей, живущих с ВИЧ» и другие.