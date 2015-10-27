Калуга, 27 октября, 2015, 11:44 — ИА Регнум. Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов осмотрел 26 октября отремонтированные улицы Жукова и Дзержинского.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской думы Калуги, по итогам осмотра к работе подрядных организаций у главы города появилась масса претензий.

«На ряде участков работы выполнены крайне небрежно, — отметил Александр Иванов. — Тротуары в местах примыкания к проезжей части не выдерживают никакой критики, местами они просто засыпаны старым асфальтом, не убран строительный мусор, на газонах лежат куски асфальта, поддоны и штабеля старой тротуарной плитки. Да и сами газоны также не соответствуют строительным нормам. Остро стоит вопрос обустройства подходов к пешеходным переходам, на ряде участков этих подходов просто нет, есть лишь песок и обломки старого покрытия».

Посетил глава городского самоуправления Калуги и недавно установленную детскую площадку в районе Поста № 1. Подрядчик выполнил все необходимые работы и, как и было обещано жителям окрестных домов, обустроил рядом с площадкой зону отдыха. К сожалению, порою она становится пристанищем для молодёжных компаний и на данный момент сильно замусорена.

«Вопрос о качестве ремонта городских дорог и тротуаров мы рассмотрим в ходе часа контроля на ближайшем заседании городской думы, — сообщил глава городского самоуправления Александр Иванов, — от подрядных организаций мы потребуем устранить все недостатки и привести в порядок прилегающую территорию. Что касается детской площадки в районе площади Победы, то там также необходимо навести порядок, площадка должна находиться на балансе муниципального учреждения, по этому вопросу я обращусь в управление городского хозяйства».