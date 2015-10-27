Степанакерт, 27 октября, 2015, 11:31 — ИА Регнум. 27 октября президент Нагорно-Карабахской Республики Бако Саакян принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (РФ), Пьера Андриё (Франция), Джеймса Уорлика (США), личного представителя действующего председателя ОБСЕ, посла Анджея Каспшика и сопровождающих их лиц. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM в Степанакерте со ссылкой на пресс-службу президента НКР.

На встрече были обсуждены вопросы, касающиеся ситуации на границах и урегулирования азербайджано-карабахского конфликта.

Президент Саакян подчеркнул, что агрессивная политика Азербайджана и грубые нарушения режима прекращения огня, отказ официального Баку от любых конструктивных предложений подвергают опасности стабильность и мир в регионе и препятствуют миссии, осуществляемой посредниками в этом направлении.

Глава государства подчеркнул, что в первую очередь необходимо придать новое качество сохранению режима прекращения огня и определить механизмы ответственности за его нарушение, добавив, что официальный Степанакерт готов в полной мере принять участие в этом процессе.