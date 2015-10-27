Чебоксары, 27 октября, 2015, 11:07 — ИА Регнум. Международный оперный фестиваль имени М. Д. Михайлова в Чувашии пройдёт с 20 по 29 ноября. Праздник откроется премьерой оперы Гаэтано Доницетти «Любовный напиток», которую покажут 20 и 21 ноября, сообщили ИА REGNUM в Чувашском государственном театре оперы и балета.

http://gov.cap.ru/?gov_id=12 Фрагмент из оперы «Кармен» на фестивале в 2014 году. Фото с сайта Минкультуры Чувашии

25 ноября в опере Джузеппе Верди «Бал-маскарад» главные партии исполнят солисты Москвы. В ролях Амелии и Ренато предстанут звезды музыкального театра «Геликон-опера», лауреаты международных конкурсов Елена Михайленко и Максим Перебейнос. В образе Ричарда появится тенор Большого театра, лауреат международных конкурсов Максим Пастер. За дирижерский пульт встанет заслуженный артист России Анатолий Чепурной (Красноярский государственный театр оперы и балета), который уже знаком чебоксарскому зрителю по опере Пуччини «Флория Тоска» на предыдущем фестивале.

26 ноября прозвучит популярная классика в исполнении четырех мужских голосов. Контратенор Василий Хорошев, тенор Георг Эннарис, баритон Владимир Целебровский, бас Олег Бударацкий порадуют чебоксарцев вместе с симфоническим оркестром театра по руководством Ольги Нестеровой.

28 ноября на чувашской сцене — труппа Нижегородского государственного академического театра оперы и балета им. А. С. Пушкина, которая не раз выступала на фестивале в Чувашии. В прошлом году они представили драматическую «Русалку» А. Даргомыжского, в этом году будет показана комическая опера В. А. Моцарта «Так поступают все». Ее премьера состоялась 10 июня 2015 года.

29 ноября состоится гала-концерт. Фестиваль завершится 2 декабря в селе Порецкое, где выступят чувашские артисты.