Калининград, 27 октября, 2015, 11:20 — ИА Регнум. Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в Калининградской области достиг 542 тысяч тонн в бункерном весе, а средняя урожайность составляет 45,7 центнеров с гектара. Это один из максимальных показателей в России наряду с Краснодарским краем (58,5 центнеров с гектара) и Адыгеей (48 центнеров с гектара), уточнили сегодня, 27 октября, корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве сельского хозяйства.

gov39.ru Уборка урожая в Калининградской области

По данным министерства, почти ½ всего зерна, произведённого в СЗФО, выращена в Калининградской области, при этом на долю региона приходится треть всех зерновых посевов Северо-Запада.

Для сравнения, Вологодская область с посевной площади примерно равной Калининградской (214 тыс. га и 118,6 тыс. га соответственно) убрала зерна в два раза меньше (273 тыс. тонн и почти 542 тыс. тонн соответственно).

По словам министра сельского хозяйства Калининградской области Сергея Лютаревича, бюджет отрасли на следующий год по поручению губернатора Николая Цуканова планируется сохранить на прежнем уровне.

Лютаревич также обозначил задачи, которые глава региона ставит перед АПК. Прежде всего, это развитие продовольственной безопасности, обеспечение местным сырьем перерабатывающих производств, ввод в оборот неиспользуемых сельхозземель.