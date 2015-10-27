Вашингтон, 27 октября, 2015, 10:25 — ИА Регнум. В понедельник, 26 октября, NASA разместило на своем официальном сайте высококачественный снимок спутника Сатурна Энцелада, изображение сделали с расстояния примерно 112 тысяч км при помощи камеры космического аппарата «Кассини», сообщается на сайте агентства.

www.nasa.gov Уникальное фото Энцелада, спутника Сатурна

Там, земляне смогли рассмотреть поверхность Энцелада в непосредственной близости. Как видно на фото, север спутника Сатурна покрывают ударные кратеры, а к югу почти нет кратеров, в основном трещины, бугры.

ИА REGNUM напоминает, что завтра, 28 октября, космический зонд во второй раз сблизится со спутником Сатурна, аппарат пройдет на расстоянии примерно 48 км от поверхности южного полюса Энцелада в районе его водяных выбросов. Первое сближение «Кассини» с небесным объектом состоялось 14 октября.

Кроме того, NASA ранее публиковало изображение спутника Сатурна: после первого сближения «Кассини» с космическим телом. Снимок был сделан с расстояния 1839 км. Ученые ожидали увидеть ландшафты, разукрашенные кратерами, но изображение оказалось куда более интересным: на одном из снимков астрономы заметили нечто похожее на снеговика. «Снеговик» будто махал рукой пролетающему на расстоянии почти 2 тыс. километров космическому зонду.

Отметим, что еще в мае 2015 года ученые из Института науки Карнеги в Вашингтоне благодаря информации, полученной от «Кассини», выявили на спутнике Сатурна Энцеладе большое количество воды и соли, что является свидетельством наличия геотермальной активности на объекте, напоминающей схожие процессы на Земле.

Помимо этого, исследователям удалось изучить выбросы, производимые Энцеладом, которые дают основание полагать, что океан может содержать много растворенных минеральных солей.

Так, открытие на спутнике Сатурна геотермальных процессов и исследование выбросов объекта, по заявлениям ученых, делает этот космический объект еще более привлекательным кандидатом на роль второго очага жизни в Солнечной системе.