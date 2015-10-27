Берлин, 27 октября, 2015, 10:14 — ИА Регнум. Эпоха Ангелы Меркель находится на стадии завершения. Причина заката «золотой» эры — в миграционном кризисе, обрушившемся на ЕС, особенно — на Германию, пишет обозреватель Financial Times Гидеон Рахман.

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По мнению журналиста, глава Германии может оставить руководство страной уже в 2017 году: её не выберут.

«Кое-кто из ее близких политических соратников признает, что Меркель может покинуть пост канцлера до следующих выборов в 2017 году. Идея четвертой подряд администрации Меркель, широко обсуждаемая еще несколько месяцев назад, сейчас кажется невероятной», — считает Рахман.

Политолог добавляет, что Меркель некого винить за миграционный кризис — ответственность полностью лежит на ней.

Ранее в Дрездене партия Pegida («Патриотические европейцы против исламизации Запада») организовала акцию протеста против всё возрастающего наплыва беженцев: на улицу вышло около 9 тыс. человек.

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