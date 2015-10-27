Улан-Удэ, 27 октября, 2015, 09:42 — ИА Регнум. 84-летняя Ангелина Воробьева из Улан-Удэ планирует покорить знаменитую гору Африки — вулкан Килиманджаро. В свои 84 года женщина побывала в 15 странах. Ботсвана, Замбия, Аргентина, Чили, Болгария, Польша, Корея — это малая их часть. Недавно вернулась из Антарктиды, о которой грезила с детства. Бурятская путешественница полетала на воздушном шаре в Австралии, погружалась на подводной лодке в Маврикии и прошлась по самому высокому мосту в Сиднее, передает телеканал «Тивиком».

tvcom-tv.ru 84-летняя Ангелина Воробьева из Бурятии планирует покорить вулкан Килиманджаро

Ангелина Воробьева вместе со своей дочерью Верой все маршруты планируют сами. Ездят дикарями, так интереснее. Женщины копят деньги, не покупая ничего лишнего, и стараются каждые два года съездить в очередное турне.

Все началось со второго класса, а именно с чтения книг о путешествиях. Именно книги зародили в маленькой девочке мысли побывать на мысе Доброй Надежды, Огненной Земле. Окончив физико-технический факультет, она всецело отдавалась своему хобби — путешествиям. В юности объездила Россию, а на 78-м году жизни решила отправиться в Тунис.

Все свои впечатления от увиденного путешественница записывает в блокнот, позже ее записки появляются на страницах газет, в планах — написать книгу.

Как уточняет «Комсомольская правда в Иркутске», покорение Килиманджаро намечено на 29 октября, а через два дня путешественницы планируют спуститься вниз. Сейчас они находятся на высоте 4 километра над уровнем моря, чтобы пройти акклиматизацию.