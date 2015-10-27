84-летняя пенсионерка из Бурятии решила покорить Килиманджаро
Улан-Удэ, 27 октября, 2015, 09:42 — ИА Регнум. 84-летняя Ангелина Воробьева из Улан-Удэ планирует покорить знаменитую гору Африки — вулкан Килиманджаро. В свои 84 года женщина побывала в 15 странах. Ботсвана, Замбия, Аргентина, Чили, Болгария, Польша, Корея — это малая их часть. Недавно вернулась из Антарктиды, о которой грезила с детства. Бурятская путешественница полетала на воздушном шаре в Австралии, погружалась на подводной лодке в Маврикии и прошлась по самому высокому мосту в Сиднее, передает телеканал «Тивиком».
Ангелина Воробьева вместе со своей дочерью Верой все маршруты планируют сами. Ездят дикарями, так интереснее. Женщины копят деньги, не покупая ничего лишнего, и стараются каждые два года съездить в очередное турне.
Все началось со второго класса, а именно с чтения книг о путешествиях. Именно книги зародили в маленькой девочке мысли побывать на мысе Доброй Надежды, Огненной Земле. Окончив физико-технический факультет, она всецело отдавалась своему хобби — путешествиям. В юности объездила Россию, а на 78-м году жизни решила отправиться в Тунис.
Все свои впечатления от увиденного путешественница записывает в блокнот, позже ее записки появляются на страницах газет, в планах — написать книгу.
Как уточняет «Комсомольская правда в Иркутске», покорение Килиманджаро намечено на 29 октября, а через два дня путешественницы планируют спуститься вниз. Сейчас они находятся на высоте 4 километра над уровнем моря, чтобы пройти акклиматизацию.