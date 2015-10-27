Киев, 27 октября, 2015, 09:20 — ИА Регнум. Украинские выборы 25 октября кишмя кишели нарушениями Конституции и действующего законодательства, превратившись по большей части в сплошной «третий тур».

Александр Горбаруков, ИА REGNUM Европейские ценности Украины

Признаки народного волеизъявления — фундаментальной основы демократического устройства — не удалось разглядеть бы в них даже в самый мощный телескоп.

Дело дошло и до фактического дежавю злополучного «третьего тура», правда, с поправкой: вместо незаконного тура под номером «3» случился не менее незаконный минус-тур под номером «0».

В Мариуполе. Там провести выборы в определенные законом сроки не удалось. «Демократы» на сей раз не требовали проведения голосования, а, грубо нарушая Конституцию и законодательство, добивались его отмены. Группа членов территориальной избирательной комиссии и местных «активистов» при поддержке областной госадминистрации и с молчаливого согласия Киева создали ситуацию, в которой голосование стало невозможным.

Именно так следовало вести себя в свое время «януковичам» перед повторением второго тура: понимая, что победа противника не просто предопределена, а гарантирована, они должны были любыми способами не допустить, чтобы голосование состоялось.

Насчет того, действовали ли «активисты» на свой страх и риск и было ли согласие Киева на срыв выборов, действительно, «молчаливым», можно спорить.

Есть основания полагать, что Банковой ход мариупольских событий был известен заранее…

Читайте подробнее в статье: «Третий тур» для Мариуполя

Все статьи автора: Яков Рудь