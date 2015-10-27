Москва, 27 октября, 2015, 09:21 — ИА Регнум. Уголовное дело в отношении замначальника департамента имущественных отношений (ДИО) Минобороны РФ Александра Горшколепова завершено. Чиновник подозревается в причинении ущерба государству в размере 37 млн рублей, пишет «Коммерсантъ».

vip174.ru взятка

Уточняется, что, по предварительным данным следствия, в период 2013—2014 годов, занимая должность заместителя начальника ДИО, Горшколепов получил восемь взяток на общую сумму 37 млн рублей. Эти деньги были получены от жителя Екатеринбурга Андрея Князева — учредителя коммерческих компаний ООО «Екатеринбургский комбинат бытового обслуживания» (ЕКБО) и ООО «Брокер-Инвест-Проект».

Отмечается, что цель взятки Горшколепову — повлиять на назначение нужных Князеву должностных лиц в Екатеринбурге. Обвинение будет предъявлено Горшколепову в ближайшие дни.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, замначальника ДИО Минобороны РФ Александр Горшколепов арестован в Москве по подозрению в получении взяток. Это первый скандал в военном ведомстве после того, как его возглавил Сергей Шойгу.

Читайте подробнее: Арестован начальник департамента имущественных отношений Минобороны РФ