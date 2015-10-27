Москва, 27 октября, 2015, 08:56 — ИА Регнум. Постановление об изменениях в правилах организации и проведения торгов на право заключения договора пользования рыбоводным участком, образованном на территории Республики Крым или города Севастополя, подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Василий Верещагин. Черное море. Мыс Фиолент вблизи Севастополя. 1897

Как пояснили в пресс-службе правительства РФ, в настоящее время в Республике Крым и городе Севастополе товарная аквакультура (товарное рыбоводство) проводится специальными товарными рыбными хозяйствами, действующими на основании документов, которые были выданы официальными органами Украины, Автономной Республики Крым и города Севастополя. Эти документы сохраняют свою силу в течение их срока действия.

После окончания срока действия таких документов для продолжения ведения товарной аквакультуры на территории Республики Крым и Севастополя должны быть образованы новые рыбоводные участки, которые предоставляются хозяйствующим субъектам в пользование по результатам аукциона. Торги на право заключения договора будут проводиться в форме аукциона (по вновь образованному рыбоводному участку, границы которого определены в установленном порядке, а также при досрочном расторжении договора в случаях и порядке, которые установлены российским законодательством) или конкурса (по другому виду рыбоводного участка).

В отношении рыбоводных участков в Крыму и Севастополе, где проводилось разведение и (или) содержание, выращивание объектов аквакультуры, торги проводятся в форме конкурса.