Вашингтон, 27 октября, 2015, 09:04 — ИА Регнум. Эсминец ВМФ США имел право пройти вблизи китайских искусственных островов в Южно-Китайском море. Эти действия не противоречат нормам международного права, сообщает France-Presse со ссылкой на представителя Пентагона.

politikus.ru Эсминец ВМФ США

«Мы осуществляем рутинную деятельность в Южно-Китайском море в соответствии с международными законами. Силы США действуют в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая Южно-Китайское море, на повседневной основе», — заявил представитель Пентагона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ВМС США в течение ближайших суток могут направить миноносец Lassen в 12-мильную зону искусственных островов Китая. Об этом сегодня, 26 октября, сообщает Reuters со ссылкой на неназванный источник в Пентагоне.

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