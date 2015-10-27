Якутск, 27 октября, 2015, 08:37 — ИА Регнум. Председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости Александр Корякин одобрил законопроект, предусматривающий постепенное увеличение минимального стажа государственной гражданской службы. Но есть опасения, что пенсионная реформа может отразиться на определенных категориях будущих пенсионеров, пояснил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM парламентарий.

Александр Корякин поддержал инициативу об увеличении пенсионного возраста для государственных и муниципальных служащих

«В целом, предложение Правительства Российской Федерации увеличить пенсионный возраст для государственных и муниципальных служащих считаю правильным. Особенно если учитывать то обстоятельство, что к 2035 году число пенсионеров и работающих граждан России сравняется, и такое положение создаст для пенсионной системы страны серьезные трудности», — считает парламентарий.

Читайте также: Правительство поддержало повышение пенсионного возраста чиновников

Напомним, в настоящее время пенсия за выслугу лет государственному или муниципальному служащему устанавливается в любое время после назначения страховой пенсии по старости — мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет, а для лиц, проработавших в районах Крайнего Севера 55 и 50 лет соответственно. Таким образом, для северян возраст, при достижении которого они смогут обратиться за назначением пенсии за выслугу лет, будет увеличен на 10 и 15 лет.

Читайте также: «Люди против повышения пенсионного возраста, это ясно без референдума»

Вместе с тем Александр Корякин уверен, что реформа не должна отражаться на людях, которые живут в районах Крайнего Севера.

«Вызывает беспокойство, что вслед за этим повысят пенсионный возраст для граждан, имеющих право на досрочное назначение страховой пенсии, это например, граждане, проработавшие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Ведь не стоит забывать, что существуют объективные особенности назначения северянам досрочных пенсий. В их числе: продолжительность жизни северян на 5−6 лет меньше, чем в среднем по России; отрицательное воздействие на организм работника неблагоприятных природно-климатических условий; высокая стоимость жизни в северных районах, что выражается в начислении районных коэффициентов к пенсии», — уверен депутат.

Читайте также: «Чиновники могут до 150 лет на месте сидеть — надо чтобы на благо работали»