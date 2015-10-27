Анкара, 27 октября, 2015, 08:27 — ИА Регнум. Политические сложности вызваны прежде всего дестабилизацией ввиду нарушения мирных договоренностей между курдами и турецкими властями.

9tv.co.il Реджеп Эрдоган

Причинно-следственная связь кроется в латентной политике Турции под знаменем «борьба с ИГИЛ», которая де-факто являла собой борьбу с курдами и сирийцами — сторонниками Башара Асада. Лето 2015 года запомнится курдам трагедией в Суруче, в которой погибли 32 человека. Событие произошло во время собрания молодых представителей курдской партии ДПН (Демократическая партия народов, защищающая права меньшинств). Турция произошедшее прокомментировала как «теракт ИГИЛ». Но фактически это стало политической местью за победу на выборах 7 июня Селахаттина Демирташа, лидера прокурдской ДПН.

Во-вторых,

напряженные российско-турецкие отношения. Еще недавно казалось, что замена «Южного потока» «Турецким» приведет к появлению стратегически важного дуэта Россия — Турция. Стать доминирующим транзитным хабом на Ближнем Востоке — этой цели Реджепа Эрдогана пока не суждено сбыться. Российская сторона вместо запланированных четырех веток газопровода общей мощностью 63 млрд кубометров газа в год решила ограничиться одной, мощностью 15,75 млрд кубометров в год. Кроме того, разнонаправленность позиций по Сирии и по Крыму еще больше отдаляли возможное перспективное партнёрство. Казалось, что «авиавизит» России в воздушное пространство Турции во время антитеррористической операции в САР поставит крест на российско-турецких отношениях, однако Турция, «воодушевившись» российской мощью в Сирии, инициировала желание организовать две нитки газопровода в Малую Азию. Тем не менее напряженность сохраняется.

В-третьих,

еще не решив курдский вопрос, назревает вопрос с другим этническим меньшинством — киприотами. Президент Северного Кипра Мустава Акынджи заявил Today Zaman, что объединить Кипр можно за несколько месяцев. Будучи разделенными с 1974 года, представители киприотов планируют объединить турецкую и греческую части, если переговоры с греками-киприотами будут продолжаться в том же темпе. Как пишет газета Milliyet, Северный Кипр уже начал работы по переходу государственной валюты с турецкой лиры на евро. Кроме того, Кипр будет блокировать всякую возможность вступления Турции в ЕС до тех пор, пока не решится судьба этнически разделенной страны.

Последнюю ложку дегтя добавляют «иллюзии европейского содружества»…

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Все статьи автора: Джамиля Кочоян