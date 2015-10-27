Афины , 27 октября, 2015, 08:18 — ИА Регнум. 20 турецких военных самолётов нарушили воздушное пространство Греции, в частности пространство над районами Эгейского моря. Официального подтверждения властей нет, пишет ежедневная греческая газета Kathimerini (Καθημερινή).

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«Пять групп из 14 самолётов, а также шесть отдельных самолётов совершили 15 нарушений и еще 31 нарушение», — сообщает издание.

Уточняется, что ВВС Турции замечены над Эгейским морем: в северо-восточной, юго-восточной и центральной частях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вертолеты ВВС Турции 6 и 7 октября нарушили государственную границу Армении. Информацию газете «Грапарак» подтвердил глава Управления гражданской авиации Армении Артем Мовсисян.

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