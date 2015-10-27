Москва, 27 октября, 2015, 08:00 — ИА Регнум. Известный американский боксёр Рой Джонс-младший получил российский паспорт, передаёт НТВ.

ymlp.com Рой Джонс-младший

Уточняется, что гражданином РФ спортсмен стал ещё в сентябре. Рой Джонс пояснил, с чем связано такое решение: здесь его любят, у него много болельщиков. Он назвал Россию своим домом.

«Я очень рад приехать домой. Я уже не ощущаю себя здесь гостем, наоборот — я чувствую себя соседом, другом, членом семьи. Я рад вернуться домой, спасибо всем!» — сказал боксёр.

Рой Джонс приехал в Москву для получения паспорта накануне вечером. Его встретил в аэропорту Александр Хирург Залдостанов — лидер «Ночных волков».

Напомним, что Рой Джонс-младший — профессиональный американский боксёр. Первый боксёр за всю историю бокса, который стал чемпионом мира в среднем весе, затем сумел завоевать титул во втором среднем, полутяжёлом и в тяжёлом весе. Имеет достижения на музыкальном поприще и в кино. В 2001 году он записал свой первый альбом в стиле рэп, а в 2003 снялся в фильме «Матрица: Перезагрузка» в роли капитана Балларда. Также Рой Джонс снялся в фильме «Универсальный солдат 4», который вышел на экраны в 2012 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, боксер Рой Джонс-младший, получивший недавно российское гражданство, откроет свою школу в Севастополе. 19 августа американский боксер встретился с президентом РФ в Севастополе и выразил желание получить российское гражданство.

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