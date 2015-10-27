Москва, 27 октября, 2015, 07:54 — ИА Регнум. Накануне состоялись телефонные переговоры между российским и американским дипломатами Сергеем Лавровым и Джоном Керри. Они продолжили обсуждение ситуации в Сирии по итогам четырехсторонней встречи, в которой помимо них принимали участие главы внешнеполитических ведомств Саудовской Аравии и Турции Адель аль-Джубейр и Феридун Синирлиоглу.

artwallpaperhi.com Канатный узел

Как сообщил МИД РФ, Лавров и Керри говорили об организации политического процесса между сирийским правительством и объединенной оппозицией, а также об обеспечении по-настоящему представительной внешней поддержки этих усилий.

Это свидетельствует об интенсивности диалога по политическому урегулированию в Сирии, стремлению как можно быстрее вывести кризис из фазы военного противостояния в плоскость политико-дипломатического урегулирования, что, естественно, связано с появлением в этом процессе новых сюжетов, которые в Вене либо были вне поля зрения, либо вызывали острую дискуссию.

Как заявил президент России Владимир Путин, «военная победа над боевиками на территории Сирии (в чем мало кто уже сомневается — С.Т.) не решит всех проблем, но создаст условия для политического процесса в стране с участием всех здоровых, патриотически настроенных сил сирийского общества».

Речь идет о двух проблемах: создании эффективного международного формата, который бы в свою очередь сопровождал межсирийский диалог с участием делегации правительства и силами, которые можно было бы идентифицировать как объединенную оппозицию.

При этом президент Сирии Башар Асад подтвердил, что готов обсуждать изменение Конституции страны и провести парламентские выборы, что может превратить диалог Дамаска с оппозицией в более предметный.

Нетрудно заметить, что под созданием международного формата и внутрисирийским диалогом имеется общий знаменатель — статус Асада…

Читайте подробнее в статье: Кто первым в Сирии одержит победу — военные или дипломаты?

Все статьи автора: Станислав Тарасов