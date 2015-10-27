Москва, 27 октября, 2015, 07:38 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление экс-премьера Великобритании Тони Блэра о влиянии действий военной операции в Ираке на создание «Исламского государства» (ИГ) «вынужденной мерой».

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Эти заявления были сделаны после публикации материалов рядом сайтов, которые в общем-то не оставили сомнений в той роли, которую на тот момент, на момент принятия решений по Ираку, сыграло британское руководство, а это был как раз господин Блэр… То, что стали из шкафов доставать некие скелеты того времени, — это вынужденная мера», — заявила Захарова 26 октября в интервью телеканалу «Россия-24».

Она добавила, что признания экс-премьера Великобритании — «это не голос совести, просто появились материалы, их надо было комментировать».

Признания Блэра о вторжении в 2003 г. в Ирак прозвучали в интервью CNN 25 октября. Экс-премьер-министр Великобритании признал, что вторжение в Ирак и свержение Саддама Хусейна является одной из причин возникновения террористической группировки «ИГ» (деятельность группировки запрещена в РФ).