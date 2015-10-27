Киев, 27 октября, 2015, 07:21 — ИА Регнум. Государственный долг Украины перед РФ в $3 млрд — «взятка России бывшему президенту Украины Виктору Януковичу», который не пустил страну в ЕС. Украина не станет выплачивать этот долг, если российские власти не произведут реструктуризации задолженности. Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в интервью ежедневной деловой газете ФРГ Handelsblatt.

Александр Горбаруков ИА REGNUM. Фрагмент

Яценюк подчеркнул, что для России Украина не выдвигает никаких особых условий: условия те же, что и для других деловых партнёров.

«Мы объявим мораторий на выплату долга и не будем обслуживать кредит. Мы не можем относиться к России иначе, чем к остальным международным кредиторам», — сказал он.

Он также назначил срок, в течение которого Москва ещё имеет шанс договориться с Киевом. «Дедлайн для достижения согласия — 29 октября», — сказал Яценюк.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, больше 75% членов Совета кредиторов Украины поддержали соглашение о реструктуризации украинского долга, ранее парафированное Киевом.

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