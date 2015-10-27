Вашингтон, 27 октября, 2015, 07:19 — ИА Регнум. Окружной суд Манхэттена (США) отказался пересматривать дело гражданина России Виктора Бута, отбывающего срок в американской тюрьме.

nbcnews.com Виктор Бут

Адвокаты Бута утверждали, что свидетельствовавший против него экс-компаньон Эндрю Смулян являлся агентом правительства США. Также сторона защиты заявляла о новых доказательствах невиновности Бута, в связи с которыми должен быть проведен новый судебный процесс, передает Reuters. Однако нью-йоркский федеральный судья отказал Буту в повторном судебном рассмотрении дела, объяснив, что доказательства должны были быть найдены до начала суда.

Бут отбывает в США 25-летний срок по обвинению в незаконной торговле оружием. Его задержали в Таиланде в 2008 г. и в 2010 г. экстрадировали в США.

В апреле 2012 г. Бут приговорен властями США к лишению свободы. Суд признал его виновным в сговоре с целью продажи оружия организации «Революционные вооруженные силы Колумбии» (FARC), которая в Соединенных Штатах отнесена к террористическим. Гражданин РФ свою вину не признал.