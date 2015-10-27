Ачинск, Красноярский край, 27 октября, 2015, 07:16 — ИА Регнум. Главой Ачинска остается действующий градоначальник Илай Ахметов. Как сообщили ИА REGNUM в администрации города, на очередной сессии Ачинского горсовета большинство депутатов поддержали его кандидату.

adm-achinsk.ru Илай Ахметов (слева) на встрече с жителями четвертого микрорайона

Уточняется, что на конкурс документы представили два кандидата — Илай Ахметов и начальник управления ЖКХ Николай Костюченко. По результатам конкурсных испытаний Ахметов набрал 74 балла, Костюченко — 53 балла.

В итоге по результатам рейтингового голосования главой города был назван Илай Ахметов. Он вступит в должность 27 октября.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Ахметов является главой Ачинска с 16 апреля 2007 года. В марте 2010 года на первой сессии горсовета был избран главой города и председателем Ачинского горсовета.

Добавим, Ачинск расположен в западной части Красноярского края. Площадь — 10 175 Га. Расстояние до краевого центра — 168 км. По численности населения Ачинск является третьим населенным пунктом в крае после Красноярска и Норильска. По статистическим данным на 1 января 2014 года, численность населения составляет 107 785 человек.