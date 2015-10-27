Петропавловск-Камчатский, 27 октября, 2015, 06:40 — ИА Регнум. На Камчатке вулкан Шивелуч, который считается самым северным действующим вулканом региона, выбросил очередной столб пепла. На этот раз, судя по сообщениям Геофизической службы РАН, его высота достигла 7,5 км, передает корреспондент ИА REGNUM.

teideastro.com Вулкан Шивелуч на Камчатке напомнил о себе выбросом пепла на 7,5 км

Шлейф от выброса распространился в сторону от ближайших к вулкану населенных пунктов, поэтому очередной выброс местным жителям ничем не угрожает. При этом пока вулкан закрыт облаками и судить об его активности вулканологи могут только по сейсмоданным.

На прошлой неделе на исполине ученые начали фиксировать увеличение вулканического дрожание, а из кратера начала вытекать лава. Сейчас за вулканом ведется пристальное наблюдение, так как в любой момент может начаться его извержение. Хотя не исключено, что он в ближайшее время вновь успокоится.

Шивелуч находится в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживают около 5 тыс. человек. Активность исполина усилилась в мае 2009 года.