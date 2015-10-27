Вашингтон, 27 октября, 2015, 04:33 — ИА Регнум. Представитель американского военного командования в Японии заявил 27 октября, что базирующийся на базе ВМС США Йокосука в Японии ракетный эсминец «Лассен» начал патрулирование возле искусственных островов Китая в районе архипелага Спратли в пределах 12-мильной зоны, сообщает Reuters.

torbina.com Эсминец США «Лассен»

По его словам, операция будет завершена в течение нескольких часов. Уточняется, что эсминец проводит патрулирование у рифов Суби и Мисчиф, где с 2014 года китайские военные строители проводят насыпные работы.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на неназванный источник в Пентагоне сообщало, что ВМС США в течение ближайших суток направят «Лассен» в сопровождении разведывательного самолета P-8A в 12-мильную зону искусственных островов Китая.

Напомним, Вашингтон неоднократно категорически возражал против строительства КНР искусственных островов в Южно-Китайском море. Китай хочет строить искусственные острова в районе архипелага Спратли, чтобы распространить суверенитет КНР на их 12-мильную зону.

Острова Спратли — архипелаг в юго-западной части Южно-Китайского моря. На архипелаге нет постоянного населения, портов и гаваней, но есть 4 аэропорта. В настоящее время архипелаг используется как рыбопромысловый район. Территорию островов оспаривают Вьетнам, Китай, Тайвань, Малайзия и Филиппины.

По данным министерства энергетики США, в районе Рид-бэнк архипелага сосредоточено до 5,4 млрд баррелей нефти и до 55,1 трлн кубометров природного газа. Около 45 островов заняты относительно небольшими военными контингентами из Вьетнама, Китая, Малайзии, Филиппин и Тайваня. Зона рыболовного промысла Брунея включает южный риф, но официальных территориальных претензий Бруней не выдвинул.