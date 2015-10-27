Владивосток, 27 октября, 2015, 03:03 — ИА Регнум. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев предложил детально проанализировать действующее на практике законодательство о территориях опережающего развития и на примере одного из ТОРов понять «что там есть, чего там нет, как там с инфраструктурой».

government.ru Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с вице-премьерами.

Читайте также: «Инвесторы в ТОР «Остров Русский» в очереди не стоят»

«Подумаем, может, проведём совещание — не сейчас, там всё-таки нужно, чтобы чуть-чуть активней всё пошло, — но сделать это необходимо, в том числе и для того, чтобы оценить все плюсы и минусы принятого законодательства о территориях: что работает, что не очень работает», — заявил Медведев на совещании с вице-премьерами.

Уже в ближайшее время на Дальнем Востоке планируется расширить сеть территорий опережающего развития. Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев озвучил планы по созданию новых ТОРов в Сахалинской области (ТОР «Курилы», ТОР «Горный воздух», ТОР «Анивская»), ЕАО (ТОР «Амуро-Хинганская»), Амурской области (ТОР «Свободненский») и Приморском крае (ТОР «Большой камень»).

В настоящее время уже созданы девять ТОРов: по два в Амурской области, Приморском и Хабаровском краях, по одному — в Республике Саха (Якутия), Камчатском крае и Чукотском автономном округе. Как подчеркнул премьер, «это только первые шаги, но важно, что они происходят».

Читайте также: Трутнев во Владивостоке раскритиковал игорную зону и открыл завод в ТОРе

Помимо этого вице-премьер Трутнев сообщил об открытии в приморской ТОР «Надеждинская» завода для производства ПЭТ-преформ и полимерных крышек. Объем частных инвестиций здесь составил 350 миллионов рублей, количество работающих — 110 человек. В течение 10 лет предприятие выплатит около 500 миллионов рублей налогов в бюджет.

По словам Юрия Трутнева, подано 63 заявки на вступление в ТОР от потенциальных резидентов. «Это значит, что в ближайшее время мы должны открыть 63 новых предприятия на Дальнем Востоке. Эта работа продолжается и по подбору заявок уже имеющихся территорий, и по созданию новых», — подчеркнул Юрий Трутнев.

По его мнению, активность работы резидентов можно будет оценить в течение ближайших двух лет. Сейчас заканчивается стадия проектирования в ТОР, в этом году начнется создание инфраструктуры территорий.