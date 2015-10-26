Санкт-Петербург, 27 октября, 2015, 02:15 — ИА Регнум. В администрации Санкт-Петербурга рассматривают возможность привлечения частных инвесторов к строительству платных путепроводов через железнодорожные переезды. Приоритетными станут направления скоростного движения «Сапсанов» и «Аллегро», поскольку перекрытие переездов именно для них вызывает больше всего автомобильных пробок. Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на безымянный источник в администрации города, власти Петербурга планируют разработать программу строительства платных путепроводов через железнодорожные переезды.

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Путепроводы планируют строить по схеме государственно-частного партнерства в качестве альтернативы уже существующим бесплатным переездам, стоимость проезда также будет устанавливаться концессионером. Перечень объектов строительства пока не готов. Всего Генеральной схемой развития железнодорожного узла Петербурга и Ленобласти запланировано строительство 92 путепроводов, из них 19 — в Петербурге, причем 14 — на маршрутах следования «Сапсана» и «Аллегро».

Глава компании «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров пояснил, что интерес для инвесторов может представлять ограниченное число объектов, для которых бесплатные дублеры расположены очень далеко. При этом стоимость проезда не должна превышать 10−15 рублей для легковых автомобилей и 20−30 рублей — для грузовых.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным экспертов, стоимость строительства одного путепровода — около 1 млрд рублей, если он возводится четко на месте железнодорожного переезда, а малейшее отклонение в сторону увеличивает стоимость строительства почти вдвое.

Напомним также, что власти всех регионов, через которые проходит «Сапсан» по маршруту Москва — Санкт-Петербург, озабочены желанием ОАО «РЖД» увеличить количество скоростных поездов в сутки, вплоть до ежечасных. Эксперты сразу выразили сомнения в реальности реализации этой идеи, а в регионах говорят об автомобильном параличе в таком случае некоторых районов, где больше всего железнодорожных переездов. До недавнего времени РЖД отказывалось брать на себя даже часть затрат по строительству современных путепроводов, однако в середине октября вице-губернатор Ленобласти Михаил Москвин заявил журналистам, что договоренности достигнуты. А руководители РЖД заявили, что рост количества «Сапсанов» напрямую зависит от переговоров с регионами.