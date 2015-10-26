Высоцк, Ленинградская область, 27 октября, 2015, 01:51 — ИА Регнум. В начале 2016 года на территории порта «Высоцк» в Выборгском районе Ленобласти компания ЗАО «Криогаз» планирует приступить к строительству терминала по производству и перегрузке сжиженного природного газа (СПГ). Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона, его производительность составит 660 тыс. тонн СПГ в год.

novostimira.net Порт Высоцк

Ход реализации проекта обсудили на встрече в доме правительства Ленобласти губернатор региона Александр Дрозденко, представители инвестора проекта — АО «Газпромбанк» и руководство компании «Криогаз».

Помимо возведения терминала, проект предполагает строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода «Ленинград — Выборг — Госграница».

«Терминал даст положительные результаты для региона — увеличение рабочих мест, налоговых отчислений в бюджеты. Порядка 700 тысяч тонн газа пойдет на экспорт. Мы приветствуем решение «Газпромбанка» о поддержке проекта и готовы оказать помощь, в частности, по процедуре перевода земельных участков в категорию промышленных», — сказал глава региона Александр Дрозденко.

Первый вице-президент АО «Газпромбанк» Ярослав Голко отметил, что между инвестором и правительством Ленинградской области идет конструктивный диалог. «Все согласования, решения проходят оперативно, и проблемных вопросов не существует», — подчеркнул он. По словам Ярослава Голко, компания планирует приступить к строительству терминала в феврале 2016 года.

Как отметили в правительстве Ленобласти, реализация проекта по строительству терминала позволит создать 100−120 новых рабочих мест. Срок строительства с учетом подготовительного периода составит 3−4 года (с 2015 по 2018 г.). Инвестор проекта — АО Газпромбанк», объем инвестиций по проекту составляет около 50 млрд рублей. В настоящее время компания проводит проектно-изыскательские работы на земельных участках под размещение терминала и газопровода-отвода.

ЗАО «Криогаз» образовано в 2004 году и в настоящее время на 100% принадлежит АО «Газпромбанк».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на 2018 год запланировано начало работы еще одного терминала — «Балтийский СПГ», который реализует ОПО «Газпром» в порту Усть-Луга (Кингисеппский район Ленобласти). Его мощность составит 10 млн тонн СПГ в год с возможностью расширения до 15 млн тонн. Эксперты оценивают общую стоимость проекта примерно в 1 трлн рублей. Первая товарная партия сжиженного газа должна быть отгружена в IV квартале 2020 года. Газ на завод будет поступать из Единой системы газоснабжения (ЕСГ) России. Проект строительства реализует компания специального назначения ООО «Газпром СПГ Санкт-Петербург».

Завод будет строить специально созданная для этого структура — ООО «Газпром СПГ Санкт-Петербург». Она же затем будет руководить работой предприятия. Возглавляет компанию сын бывшего губернатора Ленобласти Вадима Густова Сергей, который до этого занимал должность генерального директора «Петербургтеплоэнерго».

Партнерами Газпрома могут стать англо-голландская Shell или японские Mitsui, Mitsubishi, JGC Corporation. Они обладают необходимыми лицензиями, технологиями сжижения газа.