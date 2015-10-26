Варшава, 27 октября, 2015, 01:42 — ИА Регнум. Председатель Государственной избирательной комиссии (ГИК) Польши Войчех Гермелиньский на пресс-конференции заявил, что на парламентских выборах в Польше официально победила консервативная партия «Право и справедливость» бывшего премьера Польши Ярослава Качиньского. За нее отдали свои голоса 37,58% избирателей, сообщает TVN24.

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По результатам обработки протоколов второе место заняла либерально-консервативная партия «Гражданская платформа» действующего премьер-министра Эвы Копач, набрав 24,09%. Третьей стала партия Kukiz'15 с 8,81%.

Кроме того, в парламент прошли «Современная Польша» (7,60%) и «Польская крестьянская партия» (7,55%).