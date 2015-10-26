Москва, 27 октября, 2015, 01:32 — ИА Регнум. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил журналистам, что представители Свободной сирийской армии (САА) бывают в Москве и с ними поддерживаются контакты.

ar.apa.az Михаил Богданов — Замглавы МИД РФ

По его словам, они постоянно здесь. «Кто-то приезжает, кто-то уезжает», — сказал Богданов.

Он уточнил, что на прошлой неделе они были в Москве. «Все они говорят, что они представители Свободной сирийской армии», — добавил дипломат.