МИД РФ подтвердил контакты Москвы с сирийской оппозицией
Москва, 27 октября, 2015, 01:32 — ИА Регнум. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил журналистам, что представители Свободной сирийской армии (САА) бывают в Москве и с ними поддерживаются контакты.
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Михаил Богданов — Замглавы МИД РФ
По его словам, они постоянно здесь. «Кто-то приезжает, кто-то уезжает», — сказал Богданов.
Он уточнил, что на прошлой неделе они были в Москве. «Все они говорят, что они представители Свободной сирийской армии», — добавил дипломат.