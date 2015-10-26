Кишинёв, 27 октября, 2015, 00:48 — ИА Регнум. Посольство Румынии в Молдавии организовало в Кишиневе по случаю Дня румынской армии памятные мероприятия в честь румынских солдат, погибших на территории Молдавии в ходе нападения на СССР в июле 1941 года. Как сообщило молдавское государственное ИА Moldpres, мероприятия прошли на кишиневском «Кладбище героев», где похоронено более 1 тыс. румынских солдат.

encyclopedia.mil.ru Ни один из этих людей не был взят в плен живым

«Сегодня мы вспоминаем героев, павших в сражениях всех времен, которые пожертвовали своей жизнью ради страны и для лучшего будущего», — заявил военный атташе посольства Румынии в Молдавии полковник Думитру Някшу.

Он отметил, что «с чувством гордости» посетил и другие захоронения румынских солдат времен Второй мировой войны — в селе Фештелица Штефан-Водского района, а также в селах Кания и Цыганка Кантемирского района. «Очень мало осталось от старого кладбища в Кишиневе, и мы надеемся, что оно будет восстановлено», — добавил Някшу.

Присутствовавший на мероприятии начальник Главного штаба Молдавии, командующий Национальной армией Игорь Горган заявил, что «в этот день, когда румынский народ отмечает День румынский армии, наш долг приехать сюда и отдать воинские почести павшим на поле боя». «На Кладбище героев в Кишиневе, где похоронено 1020 румынских солдат, которые погибли в боях первой и второй мировых войн, мы склоняем головы и возлагаем цветы в память об их храбрости и жертве», — сказал он.

Группа представителей «Бессарабской митрополии» (раскольническая неканоническая структура, подчиняющаяся Румынской патриархии — прим. ИА REGNUM) провела религиозную церемонию с последующим возложением цветов на могилы румынских солдат.

Справка ИА REGNUM :

В 1941—1944 гг. румынская армия принимала участие во Второй мировой войне на стороне фашистской Германии и представляла собой крупнейший союзный контингент из числа стран-сателлитов Германии (267.727 человек). На оккупированных Румынией территориях Молдавии, Приднестровья и Украины в период с 1941 по 1944 гг. румынскими фашистами было уничтожено по разным данным от 380.000 до 600.000 евреев. Точных данных по общим потерям СССР в результате румынской оккупации нет до сих пор. Наступление Красной Армии в августе 1944 года вызвало в Румынии переворот (король Михай I сверг фашистского диктатора Иона Антонеску) и переход на сторону антигитлеровской коалиции 25 августа 1944 года.