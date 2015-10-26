Стокгольм, 27 октября, 2015, 00:47 — ИА Регнум. Швеция рассматривает возможность присоединения к деятельности Центра стратегических коммуникаций НАТО StratCom, который несколько месяцев назад открылся в Латвии. Как сообщает шведское издание The Local, об этом в понедельник, 26 октября, заявил министр обороны королевства Петер Хультквист в эфире Шведскому радио.

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По словам министра, информационное пространство — новая среда, новая арена, на которой шведским властям необходимо ориентироваться самостоятельно и взаимодействовать с коллегами из соседних стран. Петер Хультквист также заявил, что в начале этого года в социальных медиа появился некий фальсифицированный документ, согласно которому скандинавская страна активно поддерживает правительство Украины «в конфликте с Россией». Шведские власти должны оттачивать свои навыки противостояния информационным войнам, добавил министр обороны Швеции.

По словам Петера Хультквиста, центр StratCom помимо прочего должен также использовать онлайн-каналы для проведения собственных информационных кампаний. «Мы не будем способствовать распространению лжи и дезинформации. Самое главное — это отстаивать правду».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, центр стратегических коммуникаций НАТО был создан летом этого года в Латвии. Цель центра — ведение информационной войны против «российской пропаганды», якобы распространившейся в странах Прибалтики. Основу персонала составляют журналисты, ранее обслуживавшие интересы НАТО в Афганистане. Новый Центр является частью усилий военного блока для ведения гибридной войны. Ранее к работе StratCom присоединилась соседняя с Швецией Финляндия. Напомним также, что согласно данным шведской разведки Säpo, в 2014 году российские шпионы стали главной угрозой безопасности королевства, их деятельность по итогам года, согласно спецслужбам, резко активизировалась.

В апреле этого года Швеция, Норвегия, Дания, Финляндия и Исландия заявили о расширении долгосрочного военного сотрудничества. Министр обороны Швеции назвал усиление военной кооперации северных стран «прямым ответом на агрессивное поведение России». В сентябре Швеция подписала соглашение о военном сотрудничестве с другой страной-членом НАТО Польшей.

Кроме этого, в том же месяце шведская газета Svenska Dagbladet сообщила о существовании неких правительственных документов, согласно которым военные силы королевства могут войти в состав элитного военного формирования НАТО, созданного по инициативе Великобритании на случай вооруженных действий в регионе Балтийского моря.