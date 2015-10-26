Хараре, 27 октября, 2015, 00:27 — ИА Регнум. В Национальном парке Зимбабве обнаружены тела 22 слонов, которых, предположительно, отравили цианидом браконьеры, сообщает Associated Press.

africageographic.com Слоны в опасности

По данным службы охраны парка, неизвестные забрали только три бивня из слоновой кости. Власти Зимбабве бьют тревогу — в октябре от отравления цианидом уже погибли 62 слона. Кроме того, погибают и другие животные, живущие в заповеднике.

Представитель администрации парка также отметил, что за минувшие выходные в международном аэропорту Хахаре изъято 173 килограмма слоновой кости стоимостью в $43,250. Ее собирались вывезти из страны в Сингапур.