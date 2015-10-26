Рига, 27 октября, 2015, 00:00 — ИА Регнум.



fotostrana.ru Медленно вагоны уплывают в даль

Депутат Европарламента Артис Пабрикс считает, что было бы глупо жить в том же часовом поясе, что и Москва. Об этом он написал в своем микроблоге Twitter, сообщает портал Mixnews.lv.

«Не знаю, что там с переводом часов весной и осенью, но менять часовую зону на восточную я не хочу. Было бы глупо жить в одной часовой зоне с Москвой, а не с Хельсинки», — написал Пабрикс.

Напомним, в ночь на воскресенье, 25 октября Латвия перешла на зимнее время, переведя стрелки часов на один час назад. Согласно правилам Кабинета министров, переход на зимнее время осуществляется в последнее воскресенье октября в 4.00, когда часы переводятся на час назад, а на летнее время — в последнее воскресенье марта в 3.00, когда часы переводятся на час вперед.

Тем временем, на портале народных инициатив Manabalss. lv собрано 10 504 подписей за отмену перехода на летнее время.