Киев, 26 октября, 2015, 23:50 — ИА Регнум. Премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что его страна может приостановить выплаты по выкупленным Россией евробондам в размере $3 млрд, если Москва не согласится на реструктуризацию этого долга. Об это Яценюк заявил в интервью Handelsblatt.

fonday.ru Сосульки

По словам главы украинского кабинета, российская сторона должна до 29 октября принять решение о реструктуризации долга Украины. «Украина заморозит выплаты по долгу России, перестанет обслуживать кредит. Мы должны относиться к России так же, как и к остальным международным кредиторам».

Яценюк повторил давний тезис президента Украины Петра Порошенко, что покупка Россией украинских евробондов — это была «взятка Януковичу» за то, чтобы он выступил против соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом.

Напомним, речь идет о $3 млрд, которые Москва дала в кредит Киеву ещё в 2014 году, когда президентом Украины был Виктор Янукович. Чтобы поддержать украинскую экономику Россия планировала выкупить украинские долговые обязательства на сумму около $15 млрд. Первые долговые обязательства на сумму в 3 млрд были размещены на ирландской фондовой бирже и выкуплены Российской Федерацией. Затем на Украине произошел государственный переворот, и Москва не стала спонсировать бандеровскую хунту, захватившую власть. Срок погашения долговых обязательств истекает в декабре этого года, платить Киеву нечем.

Новые украинские власти договорились с частью коммерческих кредиторов о реструктуризации долгов и отсрочке их выплаты. Долг перед РФ в $3 млрд Киев тоже хочет считать коммерческим, а не государственным. В противном случае непогашение этого долга будет означать дефолт и прекращение финансовой помощи со стороны МВФ. Москва с такой позицией не согласна и требует от Киева погасить долг в срок.