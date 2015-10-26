Москва, 26 октября, 2015, 23:16 — ИА Регнум. МЧС России сообщает, что ведомство готово оказать Пакистану и Афганистану необходимую помощь в ликвидации последствий сильного землетрясения, произошедшего ранее сегодня. Об этом сегодня, 26 октября, сообщает пресс-служба МЧС России.

khabarovskonline.com Бойцы МЧС к отправке готовы

Сообщается, что глава МЧС Владимир Пучков направил своим коллегам в Пакистан и Афганистан уведомлении и готовности отправить помощь для ликвидации последствий землетрясения магнитудой 7,5.

«Сегодня глава МЧС России Владимир Пучков направил обращения в адрес и.о. министра по чрезвычайным ситуациям Афганистана и председателю Национального управления по преодолению последствий катастроф Пакистана со словами соболезнования и предложениями помощи», — сказано в сообщении МЧС РФ.

«Чрезвычайная служба России остаётся в вашем распоряжении и готова предоставить любую необходимую помощь и поддержку», — отметили в ведомстве.

Напомним, землетрясение произошло сегодня в 13:39 по афганскому времени (12:29 мск). По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, очаг стихии залегал на глубине в 190 километров в горах Гиндукуш с эпицентром в 259 километрах северо-восточнее Кабула. Сильные толчки ощущались в странах Южной и Средней Азии, в том числе в Индии и Таджикистане.

Власти Пакистана мобилизовали все спасательные и оперативные службы на локализацию последствий землетрясений. В пострадавшие районы Пакистана направлена армия. В Афганистане власти попросили помощи у международных гуманитарных организаций. Премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла призвал всех жителей к дополнительным мерам предосторожности в связи с возможными афтершоками.

По последним данным, жертвами землетрясения в двух странах стали более 250 человек. Ранения получили около тысячи.