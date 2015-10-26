Москва, 26 октября, 2015, 22:50 — ИА Регнум.

Бабушкинский районный суд Москвы арестовал главу администрации подмосковного Звездного городка Александр Щипанов. Глава закрытого административно-территориального образования Звездный городок пробудет под стражей до 23 декабря 2015 года.

zato-zvezdny.ru Александр Щипанов

Адвокаты Щипанова просили суд отпустить его под домашний арест, но суд решил, что его необходимо содержать под стражей.

Напомним, глава ЗАТО Звездный город Александр Щипанов был задержан полицией при попытке получения взятки. Щипанов вместе с главным инспектором подразделения безопасности и мобилизации администрации были задержаны прямо перед зданием администрации, в процессе получения взятки в 250 тысяч рублей.

По данным следствия, чиновники вымогали 3 млн рублей у индивидуального предпринимателя за заключение с ним инвестиционного контракта на реконструкцию торгового центра и были задержаны оперативниками при передаче первой части суммы.