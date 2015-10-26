Москва, 26 октября, 2015, 22:27 — ИА Регнум. Совладелец авиакомпании S7 Наталья Филева опровергла информацию ряда СМИ об аннулировании сделки по покупке авиаперевозчика «Трансаэро». Об этом Филева, которой принадлежит 50% акций S7 заявила журналистам сегодня, 26 октября.

s7.ru Бортпроводница S7

«Мы продолжаем оформление сделки», — сказала Филева, отказавшись уточнить детали.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на источники в банках — кредиторах «Трансаэро» сообщили, что сделка по покупке акционерами S7 контрольного пакета акций «Трансаэро» аннулирована.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что как минимум 51% акций «Трансаэро» приобретет совладелец S7 Владислав Филев (супруг Натальи Филевой). Акционеры S7 предложили кредиторам «Трансаэро» конвертировать долг компании в 49% акций новой объединенной компании, которая будет создана из активов S7 и «Трансаэро».

Как ранее собщало ИА REGNUM, с сегодняшнего дня Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта «Трансаэро». С этого дня самолеты авиакомпании больше не поднимутся в воздух.