Москва, 26 октября, 2015, 22:26 — ИА Регнум. В Министерстве культуры России готовят предложение об отнесении двух российских храмов XII—XIII вв. еков к числу особо ценных для их представления в ЮНЕСКО и включения в Список всемирного наследия. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ведомства. Пополнить Список ЮНЕСКО могут одни и самых древних храмов России — Георгиевский собор в Юрьеве — Польском XIII века постройки и Преображенский собор в Переславле-Залесском XII века.

start33.ru Георгиевский собор в Юрьеве — Польском XIII века

На сегодняшний день в Списке наследия в Российской Федерации значится 26 наименований: 16 объектов включены в список по культурным критериям, причём 6 из них признаны шедевром человеческого гения, и 10 объектов включено по природным критериям, 4 из них признаны природными феноменами исключительной красоты и эстетической важности. Ещё 24 объекта, в том числе Преображенский и Георгиевский соборы, числятся кандидатами на включение.

Преображенский собор в Переславском кремле заложен Юрием Долгоруким в 1152 году, и достроен в 1157 при Андрее Боголюбском. На сегодняшний день это единственный из пяти первых белокаменных храмов Северо-Восточной Руси, в сохранности дошедший до нас. По некоторым данным в соборе крестили Александра Невского, родившегося в Переславле в 1220 году. В XIII—XIV вв. еках Спасо-Преображенский собор был усыпальницей удельных князей. В настоящее время он функционирует как филиал городского музея-заповедника.

Георгиевский собор был сооружен на месте белокаменной церкви Георгия, основанной Юрием Долгоруким в 1152 году. В 1230 году князь Святослав Дмитриевич разобрал постройку деда, потому как она, по словам летописи, «обветшала и поломалася», и через 4 года возвёл на её месте собор, который украсил богатейшей каменной резьбой. Как говорит летопись, снаружи всей церкви были резаны из камня святые «чудны велми». Георгиевский собор славился своей красотой многие столетия. В 1326 году он был взят за образец строителями первого каменного храма Москвы — Успенского собора.

В XV веке значительная часть здания обрушилась, это произошло от эха московского землетрясения. В 1471 году силами российского купца Василия Ермолина собор был восстановлен, но потерял первоначальные пропорции и стал более приземистым.

Храмы представляют особую ценность в связи с тем, что являются одними из самых древних на территории России. Присвоение статусов особо ценных объектов и объектов Всемирного наследия повысит возможности по финансированию их реставрации.

По словам директора историко-архитектурного музея города Юрьев-Польский Надежды Егоровой, проблема финансирования храмов очень актуальна, поскольку со временем их резьба утрачивается, фрески осыпаются, и камень, что называется, «пожирает соль».

В 1991 году комиссия ЮНЕСКО не приняла Георгиевский собор в Список всемирного наследия, поскольку было установлено, что в нём сохранилось менее 50-ти процентов от постройки XIII века.

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