Вашингтон, 26 октября, 2015, 22:12 — ИА Регнум. ВМС США в течение ближайших суток могут направить миноносец Lassen в 12-мильную зону искусственных островов Китая. Об этом сегодня, 26 октября, сообщает Reuters со ссылкой на неназванный источник в Пентагоне.

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Сообщается, что миноносец Lassen может пройти между искусственными в архипелаге Спратли. Боевой корабль будет сопровождать разведывательный самолет P-8A.

Напомним, что США категорически возражали против строительства Китайской народной республикой искусственных островов в Южно-Китайском море. Китай хочет строит искусственные острова в районе архипелага Спратли, чтобы распространить суверенитет КНР на их 12-мильную зону.

Острова Спратли — архипелаг в юго-западной части Южно-Китайского моря. На архипелаге нет постоянного населения, портов и гаваней, но есть 4 аэропорта. В настоящее время архипелаг используется как рыбопромысловый район.

Территория островов оспаривается сразу шестью государствами: Вьетнамом, Китаем, Тайванем, Малайзией, Филиппинами и Брунеем. Несмотря на свой крошечный размер, острова архипелага имеют важное значение с точки зрения присутствия в регионе. Кроме того, исследования говорят о наличии значительного количества нефти и газа. По данным министерства энергетики США, в районе Рид-бэнк архипелага сосредоточено до 5,4 млрд баррелей нефти и до 55,1 трлн кубометров природного газа.

Около 45 островов заняты относительно небольшими военными контингентами из Вьетнама, Китая, Малайзии, Филиппин и Тайваня. Зона рыболовного промысла Брунея включает южный риф, но официальных территориальных претензий Бруней не выдвинул.