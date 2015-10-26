Москва, 26 октября, 2015, 22:07 — ИА Регнум. «Пришло время предпринять совместные усилия по оздоровлению международной ситуации на основе осознания общей ответственности за будущее человечества и возвращения к культуре поиска компромиссов», — говорится в опубликованном сегодня, 26 октября, обращении президента РФ Владимира Путин к участникам и гостям торжественного собрания, посвящённого 70-летию ООН.

kremlin.ru Владимир Путин

«ООН, — отметил президент, — убедительно доказала свою востребованность, позволила избежать ужасов новых мировых войн, создать благоприятные условия для распада колониальной системы, для появления нынешнего многообразия государств и их социально — экономического развития. Она играет ключевую роль в обеспечении глобальной безопасности, а также в урегулировании региональных конфликтов и кризисов».

Он призвал «и впредь укреплять центральную координирующую роль ООН в мировых делах, прежде всего в сфере борьбы с терроризмом как главной глобальной угрозой, поддерживать работу Организации по обеспечению устойчивого развития и продвижению межцивилизационного диалога». «Только такой подход, — уверен российский президент, — будет способствовать нахождению эффективных ответов на вызовы XXI века».