Ставрополь, 26 октября, 2015, 22:02 — ИА Регнум. В Ставропольском крае 44-летний житель города Минеральные Воды Роман Кобызев осужден к пожизненному сроку в колонии особого режима за серию жестоких убийств, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого управления Следственного комитета.

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По данным суда, 8 декабря 1996 года в районе старого железнодорожного переезда города Минеральные Воды Кобызев убил 38-летнюю женщину, чтобы скрыть другое преступление, совершенное над ней друзьями Кобызева. 10 декабря 1996 года Кобызев на одной из улиц в городе Краснодаре во время ссоры из-за малозначительного повода убил мужчину ударом камня по голове.

Две недели спустя Кобызев в одном из домов города Минеральные Воды совершил разбойное нападение на 59-летнего мужчину, убил его ножом и похитил имущество на сумму более 3 млн неденоминированных рублей.

В феврале 1997 года Кобызев совершил разбойное нападение в одном из домов Пятигорска. Тогда он убил ножом 33-летнюю хозяйку дома.

В 2014 году Кобызев до полусмерти избил свою 50-летнюю сожительницу. А два месяца спустя он убил свою сожительницу и ее мать ударами ножа.

Соседи, услышав шум драки, вызвали сотрудников полиции, Кобызев был задержан. Вскоре Кобызев сообщил о совершенных им в 1996 и 1997 годах преступлениях, которые долгое время оставались нераскрытыми.

Кобызев признан виновным в убийствах, разбое и причинении средней тяжести вреда здоровью. Приговором суда ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

В прокуратуре региона отметили, что приговор не вступил в законную силу.