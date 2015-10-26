Минск, 26 октября, 2015, 20:17 — ИА Регнум. Управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям провело проверку соблюдения требований ветеринарного законодательства ООО «Руднянский животноводческий комплекс», выявив ряд нарушений у российского производителя, сообщает пресс-служба российского ведомства.

nastol.com.ua Молоко

В ходе проверки фермы в Смоленской области ветеринарные инспекторы установили, что её территория не огорожена, при въезде отсутствует дезинфекционный барьер, а молочное отделение предприятия находится в неудовлетворительном санитарном состоянии. «Кроме того, хозяйством не проводится термическое обеззараживание молока из не пораженных четвертей вымени больных маститом животных, а так же исследования воды, подтверждающие ее соответствие требованиям нормативных документов, — сказано в официальном сообщении. — За допущенные нарушения виновное должностное лицо предприятия привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 10.6 и ч.1 ст.14.43 КоАП РФ».

Параллельно Россельхознадзор готовится представить отчёт о выявленных нарушениях по итогам проверки предприятий соседней Белоруссии, перерабатывающих рыбное и молочное сырьё из Евросоюза. Традиционно имеются претензии к содержанию антибиотиков в молочной продукции белорусского производства, т.к. молоко поставляется из постсоветских республик Прибалтики и Польши, а нормы ЕС разрешают более высокое содержание антибиотиков в молоке, чем это предусмотрено российскими стандартами. Отметим, что на качество белорусской продукции жаловался и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Норвегия и прибалтийские постсоветские республики после применения Россией в августе 2014 года ответных санкций к ЕС (продовольственное эмбарго) воспользовались предложением Александра Лукашенко сбывать свою продукцию на западной части Союзного государства Белоруссии и России. В итоге возник «белорусский продовольственный оффшор», через который контрабанда в огромных объёмах проникает на российский рынок.

Российские компании в больших объёмах закупают в Белоруссии продукты питания, изготовленные из запрещённого к ввозу в РФ сырья. В частности, засоленная в Белоруссии норвежская рыба становится «белорусского производства», также меняется страна происхождения у упакованной в Белоруссии рыбной продукции, закупленной у находящихся под санкциями Россельхознадзора предприятий Эстонии и Латвии.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году Россельхознадзор продолжил выявлять некачественные продукты питания из Белоруссии, но стал уничтожать их, как контрабанду из ЕС — белорусским отправителям возвращалась из собственность. Напомним, среди важнейших событий экономической жизни Белоруссии в 2014 году отмечены создание «белорусского продовольственного оффшора» и торговая война с Россией («колбасная война»). Торговые конфликты с Россией проходили на фоне политических событий, итогом которых стал отказ официального Минска от присоединения к российским санкциям в отношении Евросоюза, США и их союзников, а также Украины и Молдавии.