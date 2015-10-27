Москва, 27 октября, 2015, 05:15 — ИА Регнум. С 29 октября по 4 ноября в московском кинотеатре «Факел» в повторный прокат выходит музыкальная драма Ларса фон Триера«Танцующая в темноте» («DancerintheDark»). Как сообщили в пресс-службе кинотеатра, фильм будет транслироваться на оригинальном языке с русскими субтитрами. Главную роль в фильме исполнила исландская певица Бьорк, получившая премию Каннского фестиваля за работу над фильмом.

Цитата из к/ф «Танцующая в темноте». реж. Ларс фон Триер. 2000. Дания, Швеция, США Бьорк в роли Сельмы

«Танцующая в темноте» — одна из картин в трилогии Триера «О золотом сердце», куда также вошли «Рассекая волны» и «Идиоты». Фильмы объединяет искренность главных героев и способность жертвовать собой ради других людей.

По сюжету Сельма — иммигрантка из Чехословакии — страдает прогрессирующей потерей зрения. Когда эта же болезнь начинает развиваться у её сына, она бросает все силы, чтобы скопить деньги на его лечение. Ларс фон Триер исследует в фильме феномен «камеры обскура» — погружения из мира света во тьму. Для Сельмы меркнущая реальность наполняется музыкой и через нее вновь обретает смысл.

«Коллизии света и тьмы (может лучше темноты?) принимают в творчестве разных авторов самое разнообразное выражение, и, пожалуй, открывают собой ещё большее пространство для трактовок. Подчас, дихотомия света и тьмы (может лучше темноты?) используется как метафора, проблематизирующая вопрос явного и скрытого. Вопрос того, как именно мы определяем, что находится в поле нашего внимания, что оказывается на периферии, а что оказывается отброшенным», — считает психоаналитик Евгений Крестин.

Проблема сокрытия явного — одна из ключевых тем исследования Владимира Набокова. В романе «Камера обскура» 1932 года автор показывает, как сильно человек, потерявший зрение, может уйти во мрак и позволить страху и ненависти завладеть собой. Главный герой — искусствовед Кречмар поддавшись чувствам к 16-летней девушке, бросает семью. Впоследствии он, ослепший в результате аварии, сам становится жертвой её измен. В результате герой решается на убийство. Набоков не даёт надежды на преодоление пустоты, выраженной в погружении во мрак, в центре его внимания: слабость, неспособность жить и видеть, в то же время у Триера центром притяжения внимания становится преодоление тьмы.

ИА REGNUM напоминает: Камера обскура — (от латинского camera obscūra — «тёмная комната») — это простейший вид устройства для получения оптического изображения объектов. Представляет собой светонепроницаемый ящик с одним миниатюрным отверстием, через которое на противоположную стенку проецируется перевёрнутое уменьшенное изображение предметов снаружи. Камера обскура — далёкий прототип фотокамеры. Первые упоминания о ней встречаются ещё в IV веке до н. э. — тогда последователи китайского философа Мо-цзы описывали возникновение перевёрнутого изображения на стене затемнённой комнаты. В X веке арабский ученый Ибн ал-Хайсам, наблюдая за затмениями Солнца, впервые объяснил принцип действия камеры-обскуры, основанный на принципе прямолинейности распространения света. В средние века она неоднократно использовалась для астрономических наблюдений. Камера-обскура остаётся актуальной и по сей день — некоторые фотографы используют так называемые «стенопы» — фотоаппараты с маленьким отверстием вместо объектива.