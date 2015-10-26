Тула, 26 октября, 2015, 19:29 — ИА Регнум. 24 октября в Городском концертном зале г. Тулы состоялась торжественная церемония закрытия XVI открытого российского кинофестиваля комедий «Улыбнись, Россия!». Ведущими праздничного вечера стали президент фестиваля, кинорежиссер Алла Сурикова, музыкант Иван Замотаев, телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

document-info.ru «Улыбнись, Россия!»

Участников и гостей фестиваля от лица губернатора Тульской области Владимира Груздева поздравил первый заместитель губернатора Тульской области — председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов. Он поблагодарил организаторов фестиваля и его президента Аллу Сурикову за возможность познакомиться с современными комедийными фильмами, творчеством артистов театра и кино.

«Вы делитесь с нашим зрителем своим талантом, дарите смех и улыбки взрослым и детям. Спасибо вам за доброту и тепло, которые вы несете людям», — поблагодарил Юрий Андрианов.

Ответственный секретарь Союза кинематографистов России Михаил Калинин также поздравил организаторов и участников, отметив, что за 16-летнюю историю фестиваль кинокомедий по праву заслужил получить статус международного. Михаил Калинин также предложил переименовать фестиваль, назвав его «Улыбнись, Планета!».

На церемонии закрытия были подведены итоги конкурсных показов современного комедийного кино. Церемонию награждения сопровождал известный музыкальный коллектив «Замотаев-бэнд».

В номинации «Детское и семейное кино» была отмечена картина режиссера Андрея Зайцева «14+». За лучший фильм для детей была отмечена кинолента «Частное пионерское-2» и актриса Марианна Шульц, сыгравшая одну из главных ролей.

Среди фильмов также была отмечена картина «Развод по собственному желанию», а также режиссер и сценарист работы Илья Северов. Приз прессы и киноведов получил режиссерский дуэт — братья Чижиковы, за комедию «Парень с нашего кладбища». В номинации «За удачный дебют в комедии» была отмечена актриса Ирина Крутик за работу в фильме «Полное превращение». За роль в фильме «Норвег» также отмечена литовская актриса Северия Янушаускайте.

Актер Даниил Белых получил приз кинофестиваля за главную роль в комедийном фильме «Дабл-трабл», актер Александр Паль за работу в фильме «Парень с нашего кладбища».

Актер Дмитрий Марьянов на фестивале получил два приза. Алла Сурикова вручила актеру статуэтку за блестящую игру в фильме «Норвег». Начальник Управления МВД России по Тульской области Сергей Галкин вручил артисту подарки за создание позитивного имиджа сотрудника правоохранительных органов.

За талантливое воплощение в фильме «Бармен» был отмечен актер Виталий Гогунский.

Жюри кинофестиваля отметило самые лучшие киноработы по итогам зрительского голосования и голосования профессионального жюри. Победителями праздника кино стали картины «Тряпичный союз», «Охрана», «Норвег» и другие.

Первый заместитель губернатора Тульской области — председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов и министр культуры и туризма Тульской области Татьяна Рыбкина вручили награды фестиваля режиссеру фильма «Охрана», лауреату Государственной премии Александру Прошкину, который ряд своих фильмов снял на территории Тульской области. Юрий Андрианов поздравил режиссера, вручив ему тульскую гармошку.

«Тула — единственный город в округе, сохранивший гармонную фабрику. Эта гармошка — символ связи поколений», — отметил председатель регионального правительства.

Главный приз фестиваля — приз зрительских симпатий получил фильм Александра Войтинского «Призрак». Председатель жюри, писатель-сатирик, сценарист Аркадий Инин вручил награду юному актеру Семену Трескунову, сыгравшему главную роль в фильме «Призрак», а также в фильме «Частное пионерское-2». Тульских зрителей и организаторов фестиваля во время церемонии по телефонной связи поздравил режиссер и актер Федор Бондарчук.

Лауреатом фестиваля также стала картина «Овечка Долли была злая и рано умерла». Призы режиссеру фильма Алексею Пиманову и актеру Даниле Шевченко вручила член комитета Совета Федерации ФС РФ Юлия Вепринцева. Этот фильм стал последней картиной кинопоказов XVI фестиваля «Улыбнись, Россия!», которая была продемонстрирована по завершении торжественной церемонии закрытия.

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