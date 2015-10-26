Киев, 26 октября, 2015, 18:40 — ИА Регнум. На прошлой неделе киевское «Динамо» проводило домашний матч Лиги чемпионов против «Челси». Игра сопровождалась целой серией скандалов: на болельщиков лондонского клуба напали в центре города, потом уже на самом стадионе жертвой «фанатов» стали четверо чернокожих. Эти последние, что интересно — болельщики «Динамо».

territa.ru Только для белых. Hampton, Virginia, 1962

Инцидент привлек внимание в Европе из-за своей вызывающей дикости. Без всяких видимых причин к чернокожим подходят, что-то говорят и начинают бить, а стюарты и полиция безмолвствуют и бездействуют.

Теперь «Динамо» грозит исключение из Лиги чемпионов. Это уже не первая подобная выходка, а борьба с расизмом ведется всерьез. УЕФА поразили в равной степени и сама драка, и отсутствие реакции правоохранительных органов. В Киеве провели мозговой штурм и вышли с конструктивным предложением. Но оно может еще больше утвердить УЕФА в необходимости исключения киевского клуба.

Идея состоит в том, чтобы создать отдельный сектор для темнокожих болельщиков. Директор стадиона «Олимпийский» Владимир Спильченко успел поддержать этот проект. «Возможно, выделим для них отдельный сектор, чтобы избежать расистских инцидентов», — размышлял Спильченко.

В Киеве не понимают, что такие предложения — это тоже расизм. Сегрегация болельщиков — это не борьба с расизмом. Бороться с расизмом — значит рассказывать согражданам, что другой цвет кожи не делает человека хуже. А создавать отдельные секторы со входом «только для черных» (остальные, соответственно, «только для белых») — значит усугублять проблему.

Владимир Спильченко успел наговорить и много другого интересного. В частности, назвал инцидент провокацией, потому что чернокожие болельщики перед тем, как были избиты, отказались пересесть на другую трибуну. Мол, не ушли — сами виноваты.

А вице-президент «Динамо» Алексей Семененко и вовсе обвинил в случившемся — угадайте кого? — правильно, Россию. По его словам, скандальное видео попало в интернет для того, чтобы «москали» имели возможность обвинить украинцев в расизме. Это — классический украинский дискурс: проблема не в том, что украинские фанаты избили чернокожих, а в том, что это (якобы) выгодно России.

Столь неадекватная реакция киевских руководителей вызвана тем, что там привыкли не делать, а делать вид. Что нужно, чтобы сделать вид, что расизма нет? Правильно, убрать из поля видимости всех чернокожих. Нет человека — нет проблемы, нет чернокожих — нет расизма. Или, как говорил по другому случаю футболист «Зенита» (ныне — игрок «Спартака») Роман Широков, «ты мог бы дома сидеть, ***».

Возможное исключение киевского «Динамо» из Лиги чемпионов вызвало бурную и исключительно положительную реакцию среди европейских болельщиков. За последние полтора года жертвами украинских фанатов становились представители Франции, Англии, Испании и других стран. Некоторым доставалось за «флаг, похожий на российский». Некоторым — просто так. Сюжет всякий раз был одинаковым. К поклонникам иностранного клуба (сборной), не проявляющим никаких признаков агрессии, подходят неизвестные и начинают их избивать. Полиция вмешивается поздно или не вмешивается вовсе.

В последние недели клубы и сборные, которым нужно играть на Украине, советуют своим болельщикам туда не ездить. В частности, с таким заявлением выступали представители парижского клуба ПСЖ. У украинских фанатов — репутация самых невменяемых в Европе, и исключение «Динамо» из еврокубков будет принято на ура.

Идея с отдельным сектором «для черных» раскрывает европейской общественности и политикам глаза также и на мировоззрение майдана. Пока там говорили про европейские ценности, это можно было слушать с удовольствием. Но вот дошло до дела, и стало ясно: в Киеве даже приблизительно не понимают, что такое достоинство и равноправие. Какие уж тут европейские ценности.

«Работа» стюартов и сотрудников правоохранительных органов на этом футбольном матче — это краткий дайджест всей ее деятельности в последние полтора года. Когда полиция «не замечала» в Одессе или Харькове, позволяя избивать и убивать, в Евросоюзе молчали — их это не касалось. Теперь ничего не изменилось, просто теперь — коснулось. Агрессивные «революционеры» так же избивают оппонентов, а у сотрудников полиции — такой же приступ импотенции. Они опять не понимают, что делать: ведь те, кто бьют — они вроде свои. А это развивает чувство безнаказанности. Берега давно уже потеряны. Закон не работает. Работает сила и какие-то «полупонятия». Отсюда и проблемы.

Интересно, что еще недавно футбольная атмосфера на Украине была совсем иной. Не далее как три с половиной года назад Украина и Польша принимали чемпионат Европы. Болельщики из разных стран, признавая, что на Украине серьезные проблемы с инфраструктурой, тем не менее в один голос говорили о радушии местных жителей. Среди гостей, разумеется, были не только белые. Правительство кровавого Януковича провело чемпионат весьма достойно.

Но потом случился майдан. Чтобы победить, ему нужно было использовать малограмотных, но деятельных ребят. Киевские хипстеры были хороши для телекартинки и для фейсбука, но для дела нужны были не они. Одни и те же люди прыгали под известную «антимоскальскую» песню, свергали Януковича и избивали чернокожих фанатов. На майдане им сказали: можно. Вот свои, вот чужие. Надо бить чужих. Чтобы оказаться у власти, нужно взвинтить градус ненависти, запугивать, воевать. Никто не учил этих ребят европейским ценностям. Их учили ненавидеть иное. Укрепляли их черно-белую, простите за каламбур, картину мира.

А теперь действует инерция. Расизм тут ни при чем. Дело в принципиальной ненависти к иному. А черные — самый «естественный» противник: инаковей уж не бывает. Так что немалая доля ответственности за избиения европейских фанатов лежит на тех же самых людях, которые готовили государственный переворот на Украине. И в Европе, по крайней мере — футбольной, об этом начинают догадываться.