Москва, 26 октября, 2015, 23:59 — ИА Регнум.



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Металлург (Новокузнецк) — Сибирь (Новосибирская область) 1:3 (0:0, 1:0, 0:2)

(0:0, 1:0, 0:2) Авангард (Омская область) — СКА (Санкт-Петербург) 1:4 (0:1, 0:0, 1:3)

(0:1, 0:0, 1:3) Барыс (Астана, Казахстан) — Спартак (Москва) 4:3 ОТ (1:0, 1:3, 1:0, 1:0)

ОТ (1:0, 1:3, 1:0, 1:0) Металлург (Магнитогорск) — Амур (Хабаровск) 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

(2:0, 0:0, 1:0) Салават Юлаев (Уфа) — Адмирал (Владивосток) 5:6 (2:3, 2:2, 1:1)

(2:3, 2:2, 1:1) Динамо (Минск, Белоруссия) — Слован (Братислава, Словакия) 3:4 Б (1:1, 1:2, 1:0, 0:0, 0:1)

Б (1:1, 1:2, 1:0, 0:0, 0:1) ЦСКА (Москва) — Северсталь (Череповец) 7:1 (2:0, 3:1, 3:0)

С таблицей розыгрыша регулярного чемпионата КХЛ можно ознакомиться здесь.