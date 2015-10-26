Москва, 26 октября, 2015, 18:02 — ИА Регнум. По итогам Первого конгресса Евразийской федерации профессионального бокса, прошедшего 24 октября в Москве, принята декларация, которая призывает к деполитизации профессионального бокса, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Участники конгресса считают противоречащими духу спорта, честной борьбы, цивилизационным идеалам и перспективам любые политические действия, направленные на разжигание военных конфликтов, национальной, этнической, религиозной розни, на двойные стандарты и дискриминацию стран, народов и международных общностей, на использование политического и административного ресурса в достижении превосходства и получении преимуществ в спортивном состязательном процессе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Костя Цзю и Михаил Денисов на Первом конгрессе Евразийской федерации профессионального бокса

«Мы обязуемся не вовлекаться в деструктивные и грязные политические технологии сами и всемерно противодействовать попыткам их применения в сфере профессионального бокса. Мы — за победу справедливыми средствами», — сказано в декларации.

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Отметим, что свои подписи под документом поставили представители организаций профессионального бокса из России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Германии, Чехии, Латвии, Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговины, Македонии, Словении, Турции, Албании, Грузии, Армении, Индии, Филиппин, Индонезии и Таиланда. Добавим, что декларацию также поддержали чемпионы мира по профессиональному боксу и олимпийские чемпионы Борис Лагутин, Константин Цзю, Орзубек Назаров, Анатолий Александров, Роман Кармазин, Дмитрий Кириллов, Ю Моинг Ву (Южная Корея), Мухаметдин Абдулаев (Узбекистан), присутствовавшие на конгрессе.