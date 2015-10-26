Томск, 26 октября, 2015, 17:42 — ИА Регнум. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин прокомментировал проект указа президента об упразднении с 1 января 2016 года ЗАТО Северск Томской области. Этот проект размещен 23 октября на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для обсуждения. Глава региона назвал открытие крупнейшего ЗАТО в России в ближайшее время преждевременным, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Томской области.

duma-seversk.ru Губернатор Томской области Сергей Жвачкин в Северске

«Мы не считаем, что нужно форсировать открытие Северска, — подчеркнул Сергей Жвачкин, комментируя проект. — Позиция министерства экономического развития, «Росатома» и администрации Томской области едина: решение об открытии самого большого в России закрытого города, где живут 120 тысяч человек, должно быть максимально взвешенным и выверенным. Сегодня открывать Северск преждевременно».

Глава региона подчеркнул, что в первую очередь при снятии режима ЗАТО должны быть учтены интересы региона, северчан, а также градообразующего предприятия — Сибирского химического комбината, входящего в топливную компанию «Росатома» ТВЭЛ.

«Нам нужно сначала обеспечить безопасность действующих в ЗАТО атомных производств и создать «замещающие» мощности в экономике. Безусловно, на это потребуется больше времени, чем определили авторы проекта, — сказал томский губернатор Сергей Жвачкин. — Сегодня вместе с «Росатомом» и Минэкономразвития мы работаем над созданием в ЗАТО территории опережающего развития. К открытию Северска нужно идти эволюционным путем».