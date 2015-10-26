Исламабад, 26 октября, 2015, 17:34 — ИА Регнум. Жертвами мощного землетрясения в Афганистане и Пакистане стали 154 человека. Уточненные данные о жертвах приводит электронная версия пакистанской газеты Dawn.

mixa.tv После землятресения

По информации издания, землетрясение магнитудой 7,5 унесло жизни 24 человек в Афганистане и 130 — в Пакистане. Число пострадавших в обеих странах превысило тысячу человек.

Землетрясение произошло сегодня в 13:39 по афганскому времени (12:29 мск). По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, очаг стихии залегал на глубине в 190 километров в горах Гиндукуш с эпицентром в 259 километрах северо-восточнее Кабула. Сильные толчки ощущались в странах Южной и Средней Азии, в том числе в Индии и Таджикистане.

Власти Пакистана мобилизовали все спасательные и оперативные службы на локализацию последствий землетрясений. В пострадавшие районы Пакистана направлена армия. В Афганистане власти попросили помощи у международных гуманитарных организаций. Премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла призвал всех жителей к дополнительным мерам предосторожности в связи с возможными афтершоками.