Ростов-на-Дону, 26 октября, 2015, 16:40 — ИА Регнум. Популярная российская певица Земфира Рамазанова выплатила своему фанату из Ростовской области компенсацию в размере 306 тыс. рублей за резкие высказывания во время концерта в Ростове-на-Дону в 2013 году. Об этом сегодня, 25 октября, сообщил журналистам адвокат истца Ярослав Михайлов.

Цитата из видео «Прогулка». 2010. Россия Ты был счастливый и пьяный

Он сообщил, что подтверждает перечисление на банковский счет истца 306 тысяч рублей. Из которых 300 тысяч — сумма компенсации морального вреда, шесть тысяч — возмещение стоимости билетов на концерт.

Михайлов сообщил, что деньги получены не по решению суда, а направлены истцу по соглашению от доверенного лица Земфиры. «Претензий к артистке больше нет», — подчеркнул адвокат. Михайлов добавил, что его подзащитный полностью удовлетворен и ему не принципиально, будут ли Земфиру наказывать за хулиганство.

Примечательно, что ещё двое посетителей того концерта в 2013 году обратились к юристам за консультациями с формулировкой «как можно получить такую же компенсацию от Земфиры», добавил адвокат Михайлов.

Напомним, скандальный концерт Земфиры в Ростове-на-Дону состоялся в 2013 году. Земфира прервала свое выступление после исполнения композиции «Ариведерчи», спев: «Я больше никогда не вернусь в Ростов», — после чего удалилась. Клиент Михайлова потребовал компенсации за билеты и моральный вред только в 2015 году.